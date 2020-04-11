Press-Republican Sports Favorite Athletes

In the effort to continue to keep sports talk alive and well, Sports Editor Joey LaFranca asked the public on social media to pick their favorite male and female athletes.
There were plenty of responses and lots of great choices, including some unique ones.
Here are everyone's picks!
Joey LaFranca
Male- Derek Jeter
Female- Carli Lloyd
Joe LoTemplio
Male- Wayne Gretzky
Female- Katie Ledecky
Scott Bresett
Male- Darryl Strawberry
Female- Serena Williams
Lamiaa Elshafay
Male- Mo Salah
Female- Laila Ali
Sage Lewandowski
Male- Derek Jeter
Female- Simone Biles
Kayla Breen
Male- Von Miller
Female- Natalie Coughlin
McKenzie Delisle
Male- Derek Jeter
Female- Mia Hamm
Ben Rowe
Male- Pablo Sanchez
Female- Aly Raisman
Cara Chapman
Male- Roger Federer
Female- Misty May-Treanor
John Coryer
Male- Mickey Mantle
Female- Kim Barnes Bulson, Nancy Southwick LaValley, Sara Sample Dupee
Sabrina Bruno
Male- CC Sabathia
Female- Megan Rapinoe
Cheryl Cole
Male- Michael Jordan
Female- Dianna Taurasi
Jess Huber
Male- Patrick Marleau
Female- Megan Rapinoe
DZ Brindi
Male- Tiger Woods
Female- Serena Williams
Eric Gissendanner
Male- Tom Brady
Female- Serena Williams
John DeAngelo
Male- Lou Gehrig
Female- Danica Patrick
Donna Dixon
Male- Larry Bird
Female- Babe Didrikson Zaharias
Pat Ryan
Male- Derek Jeter
Female- Mia Hamm
Jack Downs
Male- Herman Smith-Johannsen
Female- Serena Williams
Roger Long
Male- Lawrence Taylor
Female- Rebecca Lobo
Kevin Daugherty
Male- Pete Maravich
Female- Anne Myers
Tom Daly
Male- Harry Carson
Female- Lolo Jones
Kelly LaFranca
Male- Jackie Robinson
Female- The Rockford Peaches
Willie Santana
Male- Kobe Bryant
Female- Serena Williams
Barrie Finnegan
Male- Roger Staubach
Female- Jennie Finch
Andy Brown
Male- Randy Moss
Female- Anika Sorenstam
Conor Casey
Male- Ken Griffey Jr.
Female- Kerri Walsh Jennings
Keagen Briggs
Male- Kevin Garnett
Female- Hope Solo
Jon Malcom
Male- Felix Potvin
Female- Manon Rheaume
Pete Premo
Male- Wayne Gretzky
Female- Billie Jean King
Chris Verkey
Male- Tom Brady
Female- Alyson Felix
Tom Lacey
Male- Russel Westbrook
Female- Serena Williams
Mike Eppler
Male- LeBron James
Female- Alex Morgan
Maddy Flynn
Male- Derek Jeter
Female- Ashlyn Harris
John Konowitz
Male- Willie Mays
Female- Wilma Rudolph
John Zerrahn
Male- Michael Jordan
Female- Mia Hamm
Shannon Olsen
Male- Sidney Crosby
Female- Abby Wambach
Greg Claus
Male- Joe LoTemplio
Female- Wonder Woman
Kaden Baugh
Male- Kobe Bryant
Female- Maya Moore
Pat Keleher
Male- Jim Brown
Female- Steffi Graf
Ben Norcross
Male- Steph Curry
Female- Megan Rapinoe
Elizabeth Rowe
Male- Shaun White
Female- Simone Biles
Robby Knowles
Male- Ryan Miller
Female- Julie Ertz
Jenna Stanley
Male- Christian Pulisic
Female- Ali Krieger
Justin Bedard
Male- Jayson Tatum
Female- Candace Parker
Frantzy Noze
Male- Ronaldo Luís Nazário De Lima
Female- Tobin Heath
David Andrews
Male- Mike Piazza
Female- Alex Morgan
Lyn Premo
Male- Arthur Ashe
Female- Carli Lloyd
Ariel Masten
Male- 1980 Miracle on Ice team
Female- 2019 US Women’s World Cup Team
Larry Converse
Male- Larry Bird
Female- Breanna Stewart
Chris Adams
Male- Mark Messier
Female- Nancy Lopez
Gary Keyser
Male- Lawrence Taylor
Female- Mia Hamm
Gary Tamer
Male- Mickey Mantle
Female- Shirley Muldowney
Ed Lamarshe
Male- Larry Bird
Female- Dorothy Hamel
Chabbii Salas
Male- Dale Ernhardt Jr.
Female- Tia-Clair Toomey
Jim Baker
Male- Derek Jeter, Thurman Munson
Female- Anika Sorenstam
Matt Walentuk
Male- Chipper Jones
Female- Desiree Linden
Chris Mazzella
Male- Larry Bird
Female- Venus Williams
Nick Dodd
Male- Tony Stewart
Female- Shanshan Feng
Neil Bowlen
Male- Thurman Munson
Female- Jennie Finch
Ezra Kachaturian
Male- LeBron James
Female- Genie Bouchard
Don Carlisto
Male- Chris Mullin
Female- Serena Williams
Eric Bennett
Male- Joshua Dann
Female- Janelle Bennett
Betty Ewald
Male- Mickey Mantle
Female- Babe Didrikson Zaharias
David Luces
Male- Tracy McGrady
Female- Mia Hamm
Sandra Wilkins
Male- Larry Bird
Female- Serena Williams
Briana Taft
Male- Mat Barzal
Female- Simone Biles
Sarah G.
Male- Colin Kaepernick
Female- Billie Jean King
Jay Cool
Male- Jason Williams
Female- Serena Williams
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