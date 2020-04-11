Press-Republican Sports Favorite Athletes

In the effort to continue to keep sports talk alive and well, Sports Editor Joey LaFranca asked the public on social media to pick their favorite male and female athletes.

There were plenty of responses and lots of great choices, including some unique ones.

Here are everyone's picks!

Joey LaFranca

Male- Derek Jeter

Female- Carli Lloyd

Joe LoTemplio

Male- Wayne Gretzky

Female- Katie Ledecky

Scott Bresett

Male- Darryl Strawberry

 

Female- Serena Williams

Lamiaa Elshafay

Male- Mo Salah

Female- Laila Ali

Sage Lewandowski

Male- Derek Jeter

Female- Simone Biles

Kayla Breen

Male- Von Miller

Female- Natalie Coughlin

McKenzie Delisle

Male- Derek Jeter

Female- Mia Hamm

Ben Rowe

Male- Pablo Sanchez

Female- Aly Raisman

Cara Chapman

Male- Roger Federer

Female- Misty May-Treanor

John Coryer

Male- Mickey Mantle

Female- Kim Barnes Bulson, Nancy Southwick LaValley, Sara Sample Dupee

Sabrina Bruno

Male- CC Sabathia

Female- Megan Rapinoe

 

Cheryl Cole

Male- Michael Jordan

Female- Dianna Taurasi

Jess Huber

Male- Patrick Marleau

Female- Megan Rapinoe

DZ Brindi

Male- Tiger Woods

Female- Serena Williams

Eric Gissendanner

Male- Tom Brady

Female- Serena Williams

John DeAngelo

Male- Lou Gehrig

Female- Danica Patrick

Donna Dixon

Male- Larry Bird

Female- Babe Didrikson Zaharias

Pat Ryan

Male- Derek Jeter

Female- Mia Hamm

Jack Downs

Male- Herman Smith-Johannsen

Female- Serena Williams

Roger Long

Male- Lawrence Taylor

Female- Rebecca Lobo

Kevin Daugherty

Male- Pete Maravich

Female- Anne Myers

Tom Daly

Male- Harry Carson

Female- Lolo Jones

Kelly LaFranca

Male- Jackie Robinson

Female- The Rockford Peaches

Willie Santana

Male- Kobe Bryant

Female- Serena Williams

Barrie Finnegan

Male- Roger Staubach

Female- Jennie Finch

Andy Brown

Male- Randy Moss

Female- Anika Sorenstam

Conor Casey

Male- Ken Griffey Jr.

Female- Kerri Walsh Jennings

Keagen Briggs

Male- Kevin Garnett

Female- Hope Solo

Jon Malcom

Male- Felix Potvin

Female- Manon Rheaume

Pete Premo

Male- Wayne Gretzky

Female- Billie Jean King

Chris Verkey

Male- Tom Brady

Female- Alyson Felix

Tom Lacey

Male- Russel Westbrook

Female- Serena Williams

Mike Eppler

Male- LeBron James

Female- Alex Morgan

Maddy Flynn

Male- Derek Jeter

Female- Ashlyn Harris

John Konowitz

Male- Willie Mays

Female- Wilma Rudolph

John Zerrahn

Male- Michael Jordan

Female- Mia Hamm

Shannon Olsen

Male- Sidney Crosby

 

Female- Abby Wambach

Greg Claus

Male- Joe LoTemplio

Female- Wonder Woman

Kaden Baugh

Male- Kobe Bryant

Female- Maya Moore

Pat Keleher

Male- Jim Brown

Female- Steffi Graf

Ben Norcross

Male- Steph Curry

Female- Megan Rapinoe

Elizabeth Rowe

Male- Shaun White

Female- Simone Biles

Robby Knowles

Male- Ryan Miller

 

Female- Julie Ertz

Jenna Stanley

Male- Christian Pulisic

Female- Ali Krieger

Justin Bedard

Male- Jayson Tatum

Female- Candace Parker

Frantzy Noze

Male- Ronaldo Luís Nazário De Lima

Female- Tobin Heath

David Andrews

Male- Mike Piazza

Female- Alex Morgan

Lyn Premo

Male- Arthur Ashe

Female- Carli Lloyd

Ariel Masten

Male- 1980 Miracle on Ice team

 

Female- 2019 US Women’s World Cup Team

Larry Converse

Male- Larry Bird

Female- Breanna Stewart

Chris Adams

Male- Mark Messier

Female- Nancy Lopez

Gary Keyser

Male- Lawrence Taylor

Female- Mia Hamm

Gary Tamer

Male- Mickey Mantle

Female- Shirley Muldowney

Ed Lamarshe

Male- Larry Bird

Female- Dorothy Hamel

Chabbii Salas

Male- Dale Ernhardt Jr.

Female- Tia-Clair Toomey

Jim Baker

Male- Derek Jeter, Thurman Munson

Female- Anika Sorenstam

Matt Walentuk

Male- Chipper Jones

 

Female- Desiree Linden

Chris Mazzella

Male- Larry Bird

Female- Venus Williams

Nick Dodd

Male- Tony Stewart

 

Female- Shanshan Feng

Neil Bowlen

Male- Thurman Munson

Female- Jennie Finch

Ezra Kachaturian

Male- LeBron James

Female- Genie Bouchard

 

Don Carlisto

Male- Chris Mullin

Female- Serena Williams

Eric Bennett

Male- Joshua Dann

Female- Janelle Bennett

Betty Ewald

Male- Mickey Mantle

Female- Babe Didrikson Zaharias

David Luces

Male- Tracy McGrady

Female- Mia Hamm

Sandra Wilkins

Male- Larry Bird

Female- Serena Williams

Briana Taft

Male- Mat Barzal

Female- Simone Biles

 

 

 

Sarah G.

Male- Colin Kaepernick

Female- Billie Jean King

Jay Cool

Male- Jason Williams

 

Female- Serena Williams

 

 

Tags

Recommended for you