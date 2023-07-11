The fourth quarter honor roll for the 2022-23 academic year at Saranac High School is listed below.
Grade 9 Honor Roll— Mia Akin, Rhonnie Bishop, Michael Brayton, Aiden Collins, Ollie Duto, Tanner Fields, Madison Gagnier, Kellen Goff, Jesse Lavarnway, Jayden McDonough, Nora Mesec, Madisen Morrow, Kendra Mulverhill, Emma O’Hara, Jacob Pelkey, Scott Pelkey, Liam Perry, Keith Poulin, Robert Sexton, Brayden St. Phillips, Braeden Waldron.
Grade 9 High Honor Roll— Lauren Baker, Emma Barber, Kathryn Barnaby, Adrian Barnes, Branigan Boulds, Sienna Boulds, Matthew Canning, Caleb Champagne, Claire Cook, Cole Couture, Isaac Couture, Sabrianna Cruz, Zander Daniels, Marissa Davis, Caleb DeCarlo, Laura Denial, Sean Dormann, Tiffany Drean, Gavin Drollette, Carson Duffield, Eliana Favro, Anthony Fleury, Kailey Fortin, Rhys Fraser, Ava Glover, Eric Glover, Brooke Hanson, McKenzie Hanson, Austin Hulkow, Adelle Kalvaitis, Myli LaPorte, Austin Lareau, Sunnie Laundry, Ian Lawrenz, Zack Lewis, Mya Marsico, Jason Mather, Emily McDermott, Landon Morris, Kayne Munson, Kennedy Paynter, Luke Prial, Sebastian Prial, Carson Ryan, Noah Siskavich, Michael Strack, Noah Terry, Noah Thayer, Hayden Tyndall, Madeleine Vaillancourt, Alexis Yanulavich.
Grade 10 Honor Roll— Kellen Chauvin, Carsen Derocher, Maddison Duprey, Isabell Graham, Emilie Pecor, Seth Petrashune, Ryan Pflanz, Landon Powers, Logan Rabideau, Serenity Rock, Emma Shelters, Eric Smith, Bailey St. John, Kaleb Staley, Kenley Staley, Zachary Stroup, Marshall Trask, Maile Viveiros, Ella Webster.
Grade 10 High Honor Roll— Samantha Alix, Sadie Baughn, Brady Blair, Brock Boissey, James Bova, Ellie Bowers, Calleigh Breyette, Mason Brown, Luke Buskey-Bouchard, Madeleine Carter, Morgan Christensen, Brielle DeAngelo, Xavier Dubay, Brenna Ducatte, Logan Ducatte, Kennady Duval, Nicholas Duval, Dylan Facteau, Lauren Gangwer, Asher Girard, Landon Giroux, Ella Hathaway, Clara Holland, Connor Homburger, Brady Jackson, Tracy LaHart, Jack Larche, Kayden LaTulip, Dale Lavarnway, Abigail Liberty, Zachary Lucia, James Lynch, Julianna Marino, Madison Marsico, Isabel McCoy, Evee Mull, Charlie Nystoriak, Abbigail Owen, Layla Pellerin, Kaitlynn Rabideau, Reese Rabideau, Owen Stiles, Savian Tate, Trey Tomkiewicz, Emma Trudeau, Paige Ubl, Olivia Velie, Alexis Wells, Ryan Wilkins, Madelyn Willette, Madalyn Wynnik.
Grade 11 Honor Roll— Madison Baker, Kileigh Blair, Raeganne Clancy-Golden, Madison Converse, Gage Coryer, Bryce DeAngelo, Aryonna Duprey, Aubrianna Frederick, Gavin Hamel, Molly Houle, Rylan LaPorte, Collin Lashway, Caswell McCoy, Angelina Nolan, Lily Parent, Timothy Pavone, Keagan Pecor, Chloe Pratt, Conner Reil, Kaytlin Slominski, Samantha Warren, Taya Wood.
Grade 11 High Honor Roll— Shelby Aubin, Kendra Baisi, Aiden Baltes, Mars Bassett, Paige Bassett, Nevaeh Boissey, Paige Bola, Cayden Bouvia, Declan Breen, Mchenna Brown, Xander Buckley, Gabriel Cayea, Emma Chase, Alex Clancy, Dylan Cogswell, Andrew Cole, Kennedy Coryer, Keira Davidson, Andrew Denial, Molly Denis, Cole Dingman, Meghan Duffy, Carolyn Favro, Joshua Gaboriault, Logan Gadway, Kaylea Hackett, Leah Hamel, Matthew Hebert, Macey Heuer, Raquest Hinojosa Sanchez, Joseph Johnson, Liam Kotsogiannis, Brody LaMora, Connor LaMora, Eden LaPlante, Shawna Manor, Gillian Miner, Lance Motlagh, Audrey Napper, Alyssa Ormsbee, Abbey Paul, Derek Pflanz, Lucas Pierce, Matthew Rugar, Olivia Squier, Timothy Taylor, Taylor Valk, Nathan Webber, Hayden Wells, Makenna Willette, Benjamin Yanulavich, Halle Yildiz, Ibrahim Yildiz.
Grade 12 Honor Roll— Brodie Barber, Olivia Benjamin, Kaiden Breyette, Corbin Bruce, Carson Cayea, Korbin Cranford, Kierra Devins, Tagan Houle, Carlie McCoy, Madison McCoy, Luis Primo, Lexus Rabideau, Alyson Rock, Sean Vargas, Landon Waldron.
Grade 12 High Honor Roll— Jacob Agoney, Ethan Barnes, Silas Baughn, Tayler Bezio, Lauren Boissey, Kylee Brault, Hunter Combs, Karah Curran, Nicholas D’Amico, Sebastian Dandrow-Pellerin, Olivia Davis, Lillian Doherty, Kylee Durgan, Ashley Farnsworth, Kaelyn Fay, Mary Jane Fraser, Alexander Gilbert, Kiara Gilbert, Theron Giroux, Jordan Joy, Dean Kelley, Aislyn Liberty, Hailee Liberty, Logan Lucia, McKenna Macomber, Saxon Maze, Ethan Mull, Raegan Mulverhill, Sydney Myers, Kye Norcross, Crystal Obert, Lia Parker, Colin Pavone, Emmalena Pelerin, Emily Pelkowski, Laura Pellerin, Zoe Rainville, Anna Redmond, Marissa Robart, Hailey Schiraldi, Ashton Seymour, Jacob Shelters, Landen Smith, Selene Smith, Tucker Smith, Gabriel Spaulding, Kevin St. Louis, Paris Turgeon, Noah Vaillancourt.
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