The fourth quarter honor roll for the 2022-23 academic year at Plattsburgh High School is listed below.
Grade 9 Honors — Sebastien Bernier, Aubriana Budge, Lakota Clark, Benjamin Coryea, Ashley Filion, Bradley Funk, Essynce Gorham, Alyvia Guerard, Jacob Hansen, Abigail McLean, Joseph Merced, Marcus Midgett, Danika Parent, Cy Rodriguez-Donaldson, Leeana Rowe, Brayden Tarasavage, Brett VanHouten.
Grade 9 High Honors — Amaya Abellard, Elijah Adams, Daniel Alexis, Sophia Amaya-Gutierrez, Soumar Bachawaty, James Bayer, Logan Beebie, Ayla Binns, Reese Boire, Caitlin Burke, Nataliya Canada, Braydon Caraballo, Kerrigan Chase, Khota Cipriano, Evan Clermont, George Dejesus, Alexander Dion, Kai Dubuque, Delaney Faucher, Zoey Frank, Alexis Gadway, Lauren Gilbert, Diane Gilloteaux, Scott Gommel, Sarayah Goodrow, Olivia Gottlob, Lola Greer, Sadie Guerin, Kobe Harris, Tristan Hattier, Aiden Heater, Abigail Henley, Kara Kretser, Nicholas LaBombard, Nathaniel Lambert, Olivia LaMountain, Madison LaPorte, Dana LaValley, Jarrett Lemos, Amberly Levac, Calvin Locklin, Todd McCarty, Katelyn McCormick, Raelyn Miller, David Mintz, Emma Mitchell, Aubree Mulligan, Preston O’Neal, Sarah Prickitt, Lucas Quinones, Kolby Rock, Madeleine Santoro, Mazie Sellars, Connor Sorensen, Fatimat Tidjani, Emma Tuller, Ava Weiss, Isabella Zagres, Kirstin Zaha, Anthony Zhang.
Grade 10 Honors — Joshua Abbott, Prince Avos-Kpondjesso, Zachary Bedard, Jenelle Bresette, Braeden Calkins, Tessa Coleman, Grace Coupal, Nathaniel Dubrey, Ann-Marie Evans-Sheldon, Grace King, Noah LaBombard, Chase Laravia, Justina Lin, Nelson Maisonet, Hayden Parent, Cole Purcell, Kaleb Reandeau, Karen Tavenier, Sadie Walker.
Grade 10 High Honors — Nathan Baker, Natalie Battinelli, Jamison-Davis Bleau, Jocelyn Bouissey, Lisa Burgess, Aidan Castle-Hackett, Noemie Charles, George Cortright, Emma Coryea, Allie Coupal, Kaylee Crossley, Jaylyn Davis, Hunter DeMar, Colton Donah, Connor Duda, Sienna Ferguson, Jonathan Frakes, Nicholas Gardner, Emilee Geiger, Richard Griffin, Morgan Hall, Jade Hayford, Marcin Hertel, Bailey Hewson, Jinwon Hwang, Annabelle Johnson, Ava Johnson, Jaelynn Lacey, Jennifer Lamah, Samuel LaMar, Matthew Lasher, Aubree Lautenschuetz, Olyvia Lewis, William Liu, Julia Luck, Maleah Lunan, Sawyer Lynch, Scotlyn McCormick, Asher McKay, Willow McLean, Ava Perry, Anthony Politewicz, Constance Raut, Olivia Schue, Lily Scott, Elizabeth Secore, Marissa Silver, III Slominski, Griffen Sutton, Aiden Thayer, William Vega, Grace Watts, Carson Whalen, Jayden Witherbee, Alexandra Woodward, Millaray Zantana.
Grade 11 Honors — Cohen Belton, Tyler Bousquet, Owen Brennan, Oliver Cribb, Dayvion Cruz, Diana Cruz, Sara Deloria, Jacob DesRocher, Isaac Dubay, Marissa Guerard, Tamika Johnson, Avery Keeler-Manion, Ryan Lavoie, Madelyn Maggy, Julianna McNeillie, Warren Miller, Ava O’Brien, Hutchinson Ovios, Dylan Pachter, Brianna Ramsey, Gerald Rizzo, Winisha Steele Michael, Stephanie Trombley.
Grade 11 High Honors — Stacy Alexis, Landon Beckstead, Reanna Blair, Sebastien Bonnabesse, Brayden Brennan, Madison Briggs, Andrew Bula, Marleigh Bull, John Cantwell, Morrighan Cipriano, Nicholas Clookey, Leanne Cook, Lanie Coolidge, Isabel DeTulleo, Brigid Downs, Lexi-Ann Duquette, Alexander Edwards, Joshua Farrell, Bransen Fitzwater, Cohen Fitzwater, Riley Frank, Kasey Fuller, Vincenzo Gallicchio, Maliana Giddings, Jacob Gilbert, Victoire Gilloteaux, Ava Given, Conor Hattier, Amber Howard, Margaret Insley, Jillian Kain, Evan Kay, Susana Kennedy, Ryan King, Emma LaDieu, Benjamin Lambert, Megan Lathrop, Alexa Leavine, Reha Maken, Madisyn McCormick, Lee McKee, Shelby Midgett, Delaney Mulholland, Elise Owen, Guerra Ramirez, Julianne Richard, Alona Robidoux, Evan Rundall, Emily Scott, Kade Sellars, Zachary Tuller, Aliyah Valenti, Alisun Vanderveer, Emma Watts, Aurrie Webber, Grace Willmott.
Grade 12 Honors — Tyler Baker, Jake Calkins, Ethan Clyburn, Glenn Cork, Johnathan Davis, Anthony DiMartino, Alava Eban, Jack Ferris, Morgan Gilbert, Maxence Gilloteaux, Eamon Graves, Eveyanna Grimshaw, Jamal Johnson, Noumouke Kaba, Declan Kelley, Jace Lacey, Maria Lyons, Ava Mack, Connor McLean, Isabella Miller, Xander Miller, Christian Robinson, Joshua Sharp, Erin Sholtis, Damian Stafford, Kewan Stubbs, Beonca Tippens.
Grade 12 High Honors — Asher Anderson, Sydney Barnett, Samuel Barney, Madeline Boule, Kaylee Calkins-Kirker, Anniliese Crahan, Maximillian Eban, Calli Fitzwater, Isabella Girard, Trenton Griffiths, Emily Heintz, Alyssa Hemingway, Fabia Iturburu-Ayala, Joanna Jobst, Ninah Keliihananui, Momin Khan, Graham Kramer, Jack LaBombard, Sophia LaValley, Kevin Li, Ashtyn Liberty, Cora Long, Mikaela Mangalos, Calzado-El Marino, Sarai Merced, Simon Meyer, Olivia Mezzacappa, Gavyn Mitchell, Garrett Monette, Owen Mulligan, Lexie Neale, Ethan Parent, Michael Phillips, Anna Plaza, Mason Polhemus, Vera Saliba, Aidan Savage, Maxwell Schaefer, Haylie Snyder, Ethan Somma, Dalton Tahy, Abigail Thurber, Brianna Thurber, Ashton Turner, Hayden Wells, Mya Witherwax, Emery Wright, Isabelle Wylie, Carter Zales.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.