SCHULTZ — A daughter, Lillian Beverly-Alice, March 1, 2022, to Kayla Parrish and Scott Schultz.
HUTCHINS — A son, Alistair Elmer Joseph, March 1, 2022, to Austina Andrews and Brent Hutchins.
GILPIN — A son, Dion Jax, March 2, 2022, to Tanasia Strack and Addison Gilpin.
HERRNECKAR — A daughter, Adalyn Jane, March 2, 2022, to Sarah and Franklin HerrNeckar.
WELLS — A daughter, Lennox Elizabeth, March 2, 2022, to Lauren and Nicholas Wells.
RABIDEAU — A son, Brodey Leroy Thomas, March 2, 2022, to Amara Favero and Brandon Rabideau.
MITCHELL — A son, Ripp Richard, March 2, 2022, to Meagan Scott and Eric Mitchell.
HUTCHINS — A daughter, Aria Charlotte, March 2, 2022, to Jennifer and Aaron Hutchins.
KARL — A daughter, McKenzie Sloan, March 4, 2022, to Jessica and Adam Karl.
WALSH — A daughter, Ava James, March 4, 2022, to Krystyn and Timothy Walsh.
BINGHAM — A son, Clayton Jabari, March 4, 2022, to Asia Telfer and Clayton Bingham.
McCAUGHAN — A son, Riley Edsel, March 5, 2022, to Summer and Eric McCaughan.
FESSETTE — A daughter, Victoria Grace, March 8, 2022, to Ashley Rock and Justin Fessette.
KING — A son, Eli Ryan, March 8, 2022, to Ashley and Leonard King.
DUFFIELD — A son, Henry Nathaniel, March 14, 2022, to Nattassia Marshall and Connor Duffield.
SILVER — A daughter, Lila Marie, March 15, 2022, to Tiffany and Chad Silver.
HAG — A son, Musa Muhammad, March 14, 2022, to Samara Zahid and Fasiehul Hag.
ROCK — A daughter, Ariyah Lynn, March 15, 2022, to Katlyn and Tyler Rock.
HARRIGAN — A son, Rory John, March 17, 2022, to Ciara and Zachary Harrigan.
DODGE — A daughter, Lakelynn Charlotte, March 17, 2022, to Shayna White and Adam Dodge.
BUSHEY — A son, Ryder Samuel, March 18, 2022, to Taylor Geiger and Taylor Bushey.
PATTISON — A son, Ryder Paul, March 21, 2022, to Kristina Carr and Christopher Pattison.
CHARLAND — A son, Rowan Joseph, March 21, 2022, to Kylie Stefaniak and Kenneth Charland.
WALDRON — A daughter, Sylvie Lynn, March 21, 2022, to Caitlyn and Jesse Waldron.
DALY — A son, Killian McConnon, March 22, 2022, to Erin Donnelly-Vollbehr and Marc Daly.
CHARLAND — A daughter, Hailey Marie, March 23, 2022, to Paige and Tanner Charland.
GOODROW — A daughter, Amaya Mari, March 23, 2022, to Kimberly Giron and Thomas Goodrow.
ABAIR — A daughter, Elaine Beatrice, March 23, 2022, to April and Michael Abair.
MELENDEZ-JACQUES — A daughter, Colette Syha, March 23, 2022, to Sierra Jacques and Joseph Melendez.
ARNOLD — A daughter, Maisy Lyn, March 27, 2022, to Sierra and Kody Arnold.
RYAN — A son, Grayson James, March 29, 2022, to Caroline Parkinson and David Ryan.
DROLLETTE — A daughter, Scarlett Lorraine, March 29, 2022, to Jaclyn and Linus Drollette.
TELFER — A son, Malakai Bobbie George, March 29, 2022, to Katie Bilow and Showayne Telfer.
HEALD — A daughter, Annetta Marie, March 29, 2022, to Mila and Christopher Heald.
WOODWORTH — A daughter, Elouise Jane, March 30, 2022, to Martha and Ben Woodworth.
KELLAR — A daughter, Mackenzie Jade, March 30, 2022, to Sharon Devan and Danny Kellar.
VARIN — A son, Beckett Theodore-James, March 31, 2022, to Brooke Hebert and Jordhan Varin.
COSTIN — A daughter, Lydia Lomasi, March 31, 2022, to Amanda Costin.
BARNARD — A son, Elias Aries, March 31, 2022, to Anacapri Trombley and Timothy Barnard.
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