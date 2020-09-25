BROUSSEAU — A daughter, Loghan Rose, July 21, 2020, to Katie Billado and Dustin Brousseau.
LAWRENCE — A son, Samuel Wilder, Aug. 1, 2020, to Danielle Cave and Phillip Lawrence.
HASTINGS — A son, Bennett Jonas, Aug. 2, 2020, to Clarissa and Jonas Hastings.
PELLETIER — A daughter, Amaya Roseanne, Aug, 2, 2020, to Jamie Neufeld-Pelletier and Ashley Pelletier.
DUELL — Twins, Korbin and Koltin, Aug. 4, 2020, to Mandy and Jason Duell.
LASHWAY — A son, Atlys Michael, Aug. 4, 2020, to Hilary LaValley and Jared Michael Lashway.
SAVARD — A daughter, Lilliana Muriel, Aug. 4, 2020, to Katherine and Brian Savard.
DRESSER — A daughter, Veila Rosemai, Aug. 5, 2020, to Aspyn Dresser and Matthew Montefusco.
DUFRESNE — A son, Mason John, Aug. 5, 2020, to Tiffani LaDue and Zachary Dufresne.
MILLS — A daughter, Araya Edith, Aug. 6, 2020, to Jacy Sewell and Seth Mills.
LAVALLEY — A son, Parker Gravelle, Aug. 7, 2020, to Sara and Andrew LaValley.
MILLER JR. — A son, Lizarazu Curtis, Aug. 7, 2020, to Shawnee Flora and Carland Lizarazu Miller.
LENHART — A daughter, Theodora Jane, Aug. 9, 2020, to Harmony Simpson and Steven Lenhart.
FOUNTAIN — A daughter, Zandra Nancy, Aug. 9, 2020, to Ashley and Arron Fountain.
HARDY — A son, Krew John, Aug. 10, 2020, to Nicole Manley and Kristopher Hardy.
REEVES — A son, Dawson Mitchel, Aug. 11, 2020, to Carli Newgarden and David Reeves.
MACHNO-CYR — A son, Kieran Michael, Aug. 11, 2020, to Megan Machno and Michael Cyr.
WHITNEY — A daughter, Stella Rose, Aug. 12, 2020, to Devin Whitney.
MARTINEAU — A son, Briar Easton, Aug. 13, 2020, to Amanda Devins and Brian Martineau.
McKEOWN — A daughter, Zerenity Isabella, Aug. 13, 2020, to Kimberly Baldwin and David McKeown.
RELATION — A son, Daniel Roy IV, Aug. 13, 2020, to Katelyn and Daniel Relation.
WILFORE — A son, Theodore Robert, Aug. 14, 2020, to Ashley and David Wilfore.
CUMM — A son, Ira Anthony, Aug. 15, 2020, to Kristin and Anthony Cumm.
BURDICK — A son, Bellinger Michael, Aug. 15, 2020, to Alexis Fountain and Troy Burdick.
SENEY — A daughter, Isabelle Joan, Aug. 15, 2020, to Emily and Justin Seney.
RIVERS — A son, Kenneth Allen III, Aug. 17, 2020, to Jessica Donivan and Kenneth Rivers Jr.
BELLAROC — A son, George Alexander, Aug. 17, 2020, to Rashelle and Jonathon Bellaroc.
WARNER — A daughter, Piper Elizabeth, Aug. 17, 2020, to Julie and Joshua Warner.
BOWEN — A son, Aiden James, Aug. 18, 2020, to Nicole Daniels and Steven Bowen.
TROMBLEY — A daughter, Nova Rein, Aug. 19, 2020, to Nakia Trombley.
KILKEARY — A son, Liam James, Aug. 19, 2020, to Ashley and Kevin Kilkeary.
MANABAT — A son, Akio Villamor, Aug. 20, 2020, to Kristen and Alexander Manabat V.
DRAKE — A son, Asher Michael, Aug. 21, 2020, to Brenda Gregory and Justin Drake.
LaMOTTE — A daughter, Allial Lea, Aug. 24, 2020, to Shania Goddeau and Ryan LaMotte.
BROTHERS — A daughter, Kinsley Jean, Aug. 24, 2020, to Katrina and Kyle Brothers.
MORRIS — A son, Lucien Joseph, Aug. 24, 2020, to Jessica and Timothy Morris.
REMILLARD — A son, Theo Mac, Aug. 25, 2020, to Katie and Caleb Remillard.
RECORE — A son, James Allen Wesley, Aug. 25, 2020, to Kaylee LaBarge and Christian Recore.
CLARK — A son, Kilian Michael, Aug. 26, 2020, to Sasha Marsh and Jesse Clark.
GONZALEZ — A daughter, Briella Marie, Aug. 27, 2020, to Courtney Waite and William Gonzalez.
JENNINGS — A daughter, Vayda May, Aug. 27, 2020, to Jennifer and Broc Jennings.
MORROW — A son, Lucas Richard, Aug. 27, 2020, to Kimberly Downey and Alfred Morrow.
MILLER — A daughter, Audrina Jacqueline, Aug. 28, 2020, to Jacqueline and Justin Miller.
CORROW — A daughter, Marilyn Annabell, Aug. 28, 2020, to Camelia and John Paul Corrow.
LIBERTY — A daughter, Aubrie Ann, Aug. 30, 2020, to Chelsea Warick and Joseph Liberty.
CROSS — A daughter, Paisleigh Rose, Aug. 31, 2020, to Jordan Stiger and Brandan Cross.
TROMBLEY — A daughter, Charlotte Mae, Aug. 31, 2020, to Taylor LaValley and Troy Trombley.
FARBOTKO — A son, Owen Michael, Aug. 31, 2020, to Courtney and Michael Farbotko.
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