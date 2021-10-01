HICKEY — A son, Charles William, Aug. 1, 2021, to Jessica Putnam and Christopher Hickey.
PINTO — A daughter, Charlotte Rae, Aug. 2, 2021, to Abigail Gustafson and Daniel Pinto.
ROUSSEAU — A daughter, Hazeleigh Grace, Aug. 4, 2021, to Maranda Rock-Rousseau and Ryan Rousseau.
COUTURE — A daughter, Raelynn Lou, Aug. 5, 2021, to Heather and Austin Couture.
ROBERTS — A daughter, Leila Charlotte, Aug. 5, 2021, to Heather and Brandon Roberts.
HELM — A son, Adler Frank, Aug. 7, 2021, to Michelle and Joshua Helm.
CROSS — A daughter, Juliet Beth, Aug. 8, 2021, to Candace and Jeremiah Cross.
MYERS — A son, Lucas James, Aug. 9, 2021, to Sarah and Daniel Myers.
AINSWORTH — A son, Chase Ryan, Aug. 9, 2021, to Alysha Latrielle and Justin Ainsworth.
AUSTIN — A son, Broderick Adam, Aug. 14, 2021, to Meredith and Adam Austin.
HEMINGWAY — A son, Noah Robert, Aug. 15, 2021, to Heaven Giddings and Dakota Hemingway.
BURL — A son, Jaxxon Ryan, Aug. 15, 2021, to Marcy Schiesser and Larry Curtis Burl.
TARTOUSSI — A son, Amir Ali, Aug. 16, 2021, to Rajaa and Ali Tartoussi.
DAVIS — A daughter, Kennedy Michel, Aug. 17, 2021, to Kelly and Francis Davis.
McCORMICK — A daughter, Kinslee Madison, Aug. 18, 2021, to Katelynn and Andrew McCormick.
SANTANIELLO — A daughter, Evelyn James, Aug. 19, 2021, to Nicole and Theodore Santaniello.
YOUNG — A son, Jamison Nathan, Aug. 20, 2021, to Morgan Drown and Nathan Young.
GIDDINGS — A son, Maddox Carter, Aug. 20, 2021, to Danielle Conners.
LeCLAIR — A daughter, Emma Rose, Aug. 22, 2021, to Michelle and Kyle LeClair.
CRISS — A daughter, Madyson James, Aug. 23, 2021, to Kalika and Jayson Criss.
DRESSER-MESSEC — A daughter, Brinley Marie, Aug. 24, 2021, to Taylor Dresser and Justin Mesec.
CHASE — A son, Kellex Judge, Aug. 25, 2021, to Alexandra Bessette and Kristofer Chase.
SAVAGE — A son, Jack William, Aug. 26, 2021, to Jessica Hayden and Joshua Savage.
COTE — A daughter, Edison Marguerite Catherine, Aug. 27, 2021, to Kellie and Derek Cote.
PASLEY — A daughter, Alaiya Joan, Aug. 27, 2021, to Kayla Monette and Isaiha Pasley.
COLE — A son, Theo Phillip, Aug. 27, 2021, to Amanda and Jason Cole.
CLARK — A daughter, Aliza Jean, Aug. 28, 2021, to Jacklyn and Justin Clark.
FLYNN — A son, Finan Wilder, Aug. 29, 2021, to Keirstin Whitney and Dillon Flynn.
RINN — A daughter, Paisley Eloise, Aug, 29, 2021, to Emily and Peter Rinn.
MOORE — A son, Jack Karter, Aug. 30, 2021, to Jill Gardner and Stephen Moore.
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