PLATTSBURGH — Due to the predicted thunderstorms for this afternoon, the City of Plattsburgh has canceled tonight's Parks Come Alive! event in Melissa L. Penfield Park.

The event will be re-scheduled to Thursday, Sept. 14.

The Aug. 10 event in South Acres Park is still scheduled as planned.

E-mail: jlotemplio@pressrepublican.com

Twitter: @jlotemplio

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