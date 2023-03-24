GALLETTO — A son, Gianni Keith, Feb. 1, 2023, to Razia Phillips and Anthony Galletto.
EVERLETH — A daughter, Gwenevere Rae, Feb. 1, 2023, to Rachael Everleth and Arthur DeMar.
JOHNSON — A son, Ezran Romeo, Feb. 2, 2023, to Katie Coss and Aaron Johnson.
GREENWOOD — A son, Rykar Matthew, Feb. 2, 2023, to Tosha Lafleur and Micheal Greenwood.
LECHUGA — A daughter, Alondra Deborah, Feb. 3, 2023, to Charlena and Sinai Lechuga.
CORROW — A daughter, Rayna Faye, Feb. 4, 2023, to Kara Maggy and Kevin Corrow.
COCHRAN — A son, Douglas Clifford V, Feb. 5, 2023, to Jesse and Douglas Cochran IV.
WHEELER — A daughter, Kinsley Grace, Feb. 6, 2023, to Alexis and Bradley Wheeler.
HICKS — A son, Gannon Joseph, Feb. 6, 2023, to Ariel and Kyle Hicks.
MONOSTORI — A daughter, Charlotte Nova, Feb. 8, 2023, to Michaela Butler and Cody Monostori.
ATKINS — A son, Theo Charles, Feb. 9, 2023, to Savannha Bulriss and Brandon Atkins.
BOMBARD — A son, Alan Scott, Feb. 11, 2023, to Julianna and Ethan Bombard.
HAMPTON — A daughter, Maeve Rae, Feb. 12, 2023, to Heather and Caleb Hampton.
BABBIE — A son, Coleman Cedar, Feb. 13, 2023, to Erica and Jonathan Babbie.
GARRAND — A son, Bennett Gary, Feb. 16, 2023, to Phoebe and Lucas Garrand.
LUCIA — Twins, Carter Daniel and Jaxon George, to Chelsey and Andrew Lucia.
SPEARS — A son, Carter Ray, Feb. 18, 2023, to Taylor Convertini and Shawn Spears.
CRAMER — A daughter, Braelynn Marie, Feb. 20, 2023, to Alicea and Bryan Cramer.
GONYEA — A son, Everett Hudson, Feb. 25, 2023, to Ashley Collins and Daniel Gonyea.
DeBEER — A daughter, Bentley Rayne, Feb. 26, 2023, to Makayla Pickering and Dawson DeBeer.
PERRY — A son, Ji’Aire Beck, Feb. 27, 2023, to Tamara and Mark Perry.
VINCENT — A son, Kashton Corey, Feb. 27, 2023, to Brianne Howard and Cal Vincent.
MILLER — A daughter, Sophianna Gracelynn, Feb. 27, 2023, to Amanda and Kyle Miller.
LaBIER — A son, Maverick Gregory, Feb. 28, 2023, to Hannah and Travis LaBier.
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